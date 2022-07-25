Стоимость коммунальных услуг для свердловчан в 2023 году может повыситься на 9,3%

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области стоимость коммунальных услуг в период с 1 июля по 31 декабря 2023 года может быть максимально повышена на 9,3%. С таким предложением выступил губернатор Евгений Куйвашев.Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации региона. В первом полугодии 2023 года не предусмотрен рост коммунальных платежей. А вот с 1 июля цены могут вырасти сразу на 9,3%. Речь идет о предельном уровне, выше которого квартплата не может увеличиваться.Как пояснили, в департаменте информполитики области, предельный индекс устанавливается каждый год, чтобы защитить местных жителей от резкого роста цен за коммунальные услуги. Показатель устанавливается для каждого муниципалитета.