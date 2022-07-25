Стоимость коммунальных услуг для свердловчан в 2023 году может повыситься на 9,3%
Экономика
Фото: Юлия Медведева
В Свердловской области стоимость коммунальных услуг в период с 1 июля по 31 декабря 2023 года может быть максимально повышена на 9,3%. С таким предложением выступил губернатор Евгений Куйвашев.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации региона. В первом полугодии 2023 года не предусмотрен рост коммунальных платежей. А вот с 1 июля цены могут вырасти сразу на 9,3%. Речь идет о предельном уровне, выше которого квартплата не может увеличиваться.
Как пояснили, в департаменте информполитики области, предельный индекс устанавливается каждый год, чтобы защитить местных жителей от резкого роста цен за коммунальные услуги. Показатель устанавливается для каждого муниципалитета.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации региона. В первом полугодии 2023 года не предусмотрен рост коммунальных платежей. А вот с 1 июля цены могут вырасти сразу на 9,3%. Речь идет о предельном уровне, выше которого квартплата не может увеличиваться.
Как пояснили, в департаменте информполитики области, предельный индекс устанавливается каждый год, чтобы защитить местных жителей от резкого роста цен за коммунальные услуги. Показатель устанавливается для каждого муниципалитета.
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