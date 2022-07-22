На поддержку свердловских аграриев выделили еще 11 млрд рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на два года продлили региональную госпрограмму «Реализация основных направлений государственной политики в сферах агропромышленного комплекса и потребительского рынка». Финансирование программы увеличили почти на 11 миллиардов рублей.Из областного бюджета на поддержку аграриев выделят 7,6 миллиарда рублей, а еще 3,3 миллиарда рублей будут взяты из внебюджетных источников. Также региональные власти рассчитывают на федеральную помощь.Средства будут выделяться до 2027 года и пойдут агрофирмам, занимающимся растениеводством, животноводством, мясным скотоводством.Помимо этого, деньги планируют направить на техническую и технологическую модернизацию производства. Также ставятся задачи по увеличению объемов переработки и реализации сельхозпродукции, в том числе и на экспорт.