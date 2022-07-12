На ремонт дорог и школ атомным городам Свердловской области выделили 450 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Атомные города Свердловской области – Заречный, Новоуральск и Лесной – получат по 150 миллионов рублей на обустройство своей инфраструктуры.В департаменте информполитики региона сообщили, что средства выделены в рамках соглашения о сотрудничестве между госкорпорацией по атомной энергии «Росатом» и правительством области.Благодаря соглашению в атомных городах в этом году продолжат ремонтировать дороги и социальные, образовательные и спортивные объекты, а также будут благоустраивать общественные территории. В Заречном продолжится строительство городской автодороги и индустриального парка. В Лесном продолжат строить жилой дом на улице Дзержинского, а в Новоуральске – ремонтировать автодороги и объекты соцсферы.