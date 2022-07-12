На ремонт дорог и школ атомным городам Свердловской области выделили 450 млн рублей
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Атомные города Свердловской области – Заречный, Новоуральск и Лесной – получат по 150 миллионов рублей на обустройство своей инфраструктуры.
В департаменте информполитики региона сообщили, что средства выделены в рамках соглашения о сотрудничестве между госкорпорацией по атомной энергии «Росатом» и правительством области.
Благодаря соглашению в атомных городах в этом году продолжат ремонтировать дороги и социальные, образовательные и спортивные объекты, а также будут благоустраивать общественные территории. В Заречном продолжится строительство городской автодороги и индустриального парка. В Лесном продолжат строить жилой дом на улице Дзержинского, а в Новоуральске – ремонтировать автодороги и объекты соцсферы.
В департаменте информполитики региона сообщили, что средства выделены в рамках соглашения о сотрудничестве между госкорпорацией по атомной энергии «Росатом» и правительством области.
Благодаря соглашению в атомных городах в этом году продолжат ремонтировать дороги и социальные, образовательные и спортивные объекты, а также будут благоустраивать общественные территории. В Заречном продолжится строительство городской автодороги и индустриального парка. В Лесном продолжат строить жилой дом на улице Дзержинского, а в Новоуральске – ремонтировать автодороги и объекты соцсферы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На Урале стартовал уникальный проект для подростков по созданию арт-объектов по книгам фантастов
12 июля 2022
12 июля 2022
В Свердловской области горит 7 га леса
11 июля 2022
11 июля 2022