Владельцы екатеринбургских ресторанов попросили УФАС сдержать цены на лососину

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Основатель сети ресторанов «Сушкоф и Дель Песто» и магазина полезной еды «Жизньмарт» Иван Зайченко на своих страницах в сетях сообщил, что рыбные и японские рестораны Екатеринбурга находятся на грани закрытия. Под эту угрозу их поставило резкое подорожание лосося в России. И именно лососина широко используется при приготовлении многих блюд данных заведений общепита.«Рестораны японской кухни России сейчас на грани закрытия из-за безумных цен на лосось и его дефицита. Если государство не включится для сотен тысяч людей, которые заняты в этой сфере, все будет кончено. Поэтому мы написали открытое письмо в ФАС, может они чем-то помогут», — пишет Зайченко.Ещё год назад килограмм лосося для российских рестораторов обходился в 659 рублей. В январе этого года цена поднялась до 855 рублей. Сейчас за килограмм лосося приходится платить поставщикам из Мурманска почти 2 тысячи рублей. Для сохранения прежнего дохода ресторан должен брать с посетителя 850 рублей за один ролл из лососины, — привёл яркий пример генеральный директор ресторана «Сушкоф и Дель Песто» Михаил Кольцов в своём интервью изданию РБК.Резкий скачок цен на лосось связан, в основном, с тем, что после начала боевых действий на территории Украины в конце февраля этого года были прекращены поставки лосося из Чили и с Фарерских островов. В августе цена на лососину может подскочить ещё, поскольку мурманские рыбные фермы уйдут на плановый карантин и дефицит на лосось возрастёт. Вместе с ценой на лососину, растёт и цена на форель, пишут в письме антимонополистам рестораторы.От антимонопольной службы авторы и подписанты письма ожидают помощи в выстраивании логистики из других стран. Спасительной мерой могут стать льготы для ресторанов, в которых рыбные блюда являются основными.