Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» получил налоговые льготы
Экономика
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали инициативу губернатора о введении новой льготы по налогу на имущество для аэропорта «Кольцово». Соответствующие изменения уже внесли в статью 3-1 Закона области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций».
Как рассказали в департаменте информполитики региона, в 2022 году налог на имущество для аэропорта снижен на 50%. При этом аэропорт «Кольцово» обязан сохранить 90% среднесписочной численности работников к 2021 году и обеспечить достойный уровень заработной платы.
Считается, что налоговые льготы позволят обеспечить стабильное функционирование инфраструктуры воздушного транспорта в текущих экономических условиях и сохранить высококвалифицированные рабочие места.
Как рассказали в департаменте информполитики региона, в 2022 году налог на имущество для аэропорта снижен на 50%. При этом аэропорт «Кольцово» обязан сохранить 90% среднесписочной численности работников к 2021 году и обеспечить достойный уровень заработной платы.
Считается, что налоговые льготы позволят обеспечить стабильное функционирование инфраструктуры воздушного транспорта в текущих экономических условиях и сохранить высококвалифицированные рабочие места.
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