Из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» появился новый рейс в казахстанский город Актау

Алиса Левина © Вечерние ведомости

С сегодняшнего дня, 11 июня, из Екатеринбурга открылся новый рейс в казахстанский город Актау. Рейсы будет осуществлять авиакомпания Red Wings. Это первый рейс из столицы Урала в Актау.Планируется, что рейсы в июне будут осуществляться один раз в неделю по субботам, с июля добавится вторая частота – по вторникам. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 11.10, прилет – в 13.50. Отправление из Актау – в 14.30, прибытие в аэропорт Кольцово в 17.20 (везде указано местное время), передает пресс-служба «Кольцово».Продолжительность полета заявляется в 2 часа 40 минут. Рейсы будут производиться на отечественных лайнерах SSJ100 – их вместимость – 100 пассажирских кресел.