Утвержден обновленный бюджет Екатеринбурга на этот год
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Депутаты городской думы Екатеринбурга утвердили обновленный бюджет города на 2022 год. Доходная часть бюджета увеличена на 2 миллиарда 881 миллион рублей.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, доходная часть бюджета Екатеринбурга в этом году составит 59 миллиардов 289 миллионов рублей. Также вырастут и расходы – до 62 миллиардов 215 миллионов рублей (+4 млрд 166 млн рублей).
Расходы казны Екатеринбурга за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов теперь вырастут на 3 миллиарда 273 миллиона рублей. Из этих средств 500 миллионов рублей направят на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, 238 – на модернизацию школьных система образования, 232 – на замену лифтов, 242 – на строительство и реконструкцию образовательных учреждений, 148 – на ликвидацию свалок, 41 – на техническое оснащение музеев, 19 – на оборудование спортплощадок в школах, а 24 – на создание безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления.
Депутаты ЕГД единогласно проголосовали за утверждение корректировки бюджета уральской столицы.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, доходная часть бюджета Екатеринбурга в этом году составит 59 миллиардов 289 миллионов рублей. Также вырастут и расходы – до 62 миллиардов 215 миллионов рублей (+4 млрд 166 млн рублей).
Расходы казны Екатеринбурга за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов теперь вырастут на 3 миллиарда 273 миллиона рублей. Из этих средств 500 миллионов рублей направят на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, 238 – на модернизацию школьных система образования, 232 – на замену лифтов, 242 – на строительство и реконструкцию образовательных учреждений, 148 – на ликвидацию свалок, 41 – на техническое оснащение музеев, 19 – на оборудование спортплощадок в школах, а 24 – на создание безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления.
Депутаты ЕГД единогласно проголосовали за утверждение корректировки бюджета уральской столицы.
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