Свердловскую область на «Иннопроме» будут представлять 20 компаний

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На Международной промышленной выставке «Иннопром» регион будут представлять 20 свердловских компаний. Подать заявку на бесплатное экспонирование на стенде Свердловской могла любая компания, которая отвечает основным темам мероприятия.Как рассказал заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин, возможность бесплатного экспонирования получили компании, которые производят импортозамещающую продукцию на территории Свердловской области в таких отраслях, как цифровое производство, металлообработка, энергетика, транспортное машиностроение, производство компонентов.«Эти компании в своей деятельности следуют принципам устойчивого развития, вовлечены в решение экологических, социальных и управленческих задач», – приводит слова Дмитрия Ионина департамент информационной политики Свердловской области.Отмечается, что в рамках работы стенда запланированы панельные дискуссии, стратегические, форсайт-, питчинг-сессии и презентации проектов.Напомним, что Международная промышленная выставка «Иннопром» будет проходить в Екатеринбурге с 4 по 7 июля.