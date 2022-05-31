Для бизнесменов в моногородах Свердловской области открыли прием заявок на займы по ставке 5,5% годовых

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства открыл прием заявок на займы по ставке 5,5% годовых для бизнесменов в моногородах.Банк России 26 мая снизил ключевую ставку до 11% годовых. К ее уровню привязаны все льготные займы свердловского фонда. Стоимость займа «Моногород» составляет половину ключевой ставки регулятора, сейчас это – 5,5% годовых.Директор СОФПП Валерий Пиличев рассказал, что максимальная сумма займа «Моногород» составляет пять миллионов рублей. Деньги выдаются на срок до 36 месяцев. На эти средства можно купить оборудование и материалу, пополнить «оборотку», отремонтировать или купить коммерческую недвижимость и коммерческий транспорт, а также рефинансировать банковские кредиты на бизнес.Отмечается, что средства на приоритетные проекты в моногородах можно получить и при недостаточном обеспечении. В таком случае ставка составит 11% годовых.Предприниматели могут обращаться за консультацией и финансированием проектов в моногородах в муниципальные фонды поддержки предпринимательства или напрямую в СОФПП. Также заявку на финансирование можно оформить в личном кабинете на сайте СОФПП.