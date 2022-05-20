В Свердловской области снизились цены на крупы и овощи

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По данным Свердловскстата, цены на крупы и овощи в Свердловской области снизились за неделю, а вот мясо и рыба выросли в стоимости.Так, согласно официальной статистике, средняя цена на морковь снизились с 73,10 до 72,43 рубля за килограмм, на лук – с 53,79 до 52,92 рубля, на капусту – с 71,79 до 68,02 рубля. Исключением стал лишь картофель, его стоимость выросла с 59,71 до 60,99 рубля за килограмм.Цена на гречку снизилась незначительно: с 150,33 до 150,13 рубля за килограмм. А вот рис заметно подешевел: с 143,49 до 140,77 рубля за килограмм.Ценник на курицу вырос с 185,95 до 187,09 рубля за килограмм, на говядину – с 488,38 до 494,79 рубля. Рыба подорожала примерно на рубль за килограмм: с 213,06 до 214,18 рубля.Также снизилась стоимость сахара – с 87,28 до 86,88 рубля за килограмм, яиц – с 83,70 до 81,92 рубля за 10 штук. Цена на молоко выросла с 63,99 до 64,37 рубля за литр.