УрФУ стал одним из лучших налогоплательщиков в Екатеринбурге по итогам 2021 года

Анастасия Таначева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге подвели итоги общегородского конкурса «Лучший налогоплательщик 2021 года». В муниципальном конкурсе приняли участие 15 организаций различных отраслей экономики.В прошлом году компании перечисляли налоговые платежи в следующих размерах: крупные организации – не менее 100 миллионов рублей, а малые и средние предприятия – не менее 5 миллионов рублей.Лучшими налогоплательщиками стали Уральский завод металлоконструкций, УрФУ «ЛСР. Строительство-Урал», «Хладокомбинат №3» и «ТСАЦ «ИЮЛЬ». Также решено наградить следующие организации, внесшие значительный вклад в доходную часть бюджета города: Уральский оптико-механический завод, ООО «Лев» и «АРМАГ» (группа компаний «Кировский»), а также Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения.Эти налогоплательщики внесли в консолидированный бюджет Свердловской области более 1 млрд 922 млн рублей, вложили инвестиции на сумму 3 млрд 97 млн рублей в основной капитал на техническое перевооружение и направили на социальные мероприятия около 856 млн рублей.