Мэрия Екатеринбурга провела первый за много лет земельный аукцион

– В данном случае наша основная цель в том, чтобы у территорий появились застройщики, которые будут развивать их инфраструктуру. Кроме того, аукционы являются одним из источников пополнения муниципального бюджета. Практику проведения земельных участков через аукционные механизмы планируем продолжать, – отметил замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Григорий Сурганов.

Анастасия Таначева © Вечерние ведомости

Администрация Екатеринбурга провела аукцион на право заключения договоров аренды трех участков: два из них расположены в микрорайоне Вторчермет на улице Жилплощадка, а третий – на улице Монтажников.Право на заключение договора аренды первого участка, площадь которого около 7,9 тысячи квадратных метров, при стартовой цене 6 миллионов 330 тысяч рублей было продано за 7 миллионов 980 тысяч рублей организации ООО «Торговый дом "ЭФЕС"». Начальная цена второго участка площадью более 8,3 тысячи квадратных метров составляла 6 миллионов 443 тысячи рублей. В итоге она возросла до 10 миллионов рублей. Право на аренду выкупило ООО «Центр Инвестиций». На этих двух территориях арендаторы построят современные жилые комплексы.Третья площадка предназначена для размещения промышленного объекта. Её площадь составляет почти 2,9 тысячи квадратных метра. Изначальная цена за право пользования территорий – 377 тысяч рублей. Но в ходе аукциона стоимость выросла до 1 миллиона 537 тысяч рублей. Развитием площадки займётся ООО «Уральский строительно-промышленный центр».В результате проведения торгов бюджет Екатеринбурга будет ежегодно пополняться на 20 миллионов рублей.