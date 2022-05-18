Cropp, House, Sin Say и Reserved вернулись в Екатеринбург спустя два месяца

«Сейчас у них наблюдаются проблемы с кассами, но ребята уже занимаются этим вопросом. Что касается переоценки, у магазинов нет информации на этот счёт», – написали в телеграм-канале «Гринвича».

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

В ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге вновь открылись магазины Cropp, House, Sin Say и Reserved. Об этом сообщается в телеграм-канале торгово-развлекательного центра.Отметим, что бренды одежды Reserved, House, Cropp и Sinsay выпускаются польским производителем LPP. В конце марта компания объявила, что приостанавливает свою деятельность в России. 20 мая магазины вновь открылись в Екатеринбурге.