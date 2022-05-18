Cropp, House, Sin Say и Reserved вернулись в Екатеринбург спустя два месяца
Экономика
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге вновь открылись магазины Cropp, House, Sin Say и Reserved. Об этом сообщается в телеграм-канале торгово-развлекательного центра.
Отметим, что бренды одежды Reserved, House, Cropp и Sinsay выпускаются польским производителем LPP. В конце марта компания объявила, что приостанавливает свою деятельность в России. 20 мая магазины вновь открылись в Екатеринбурге.
«Сейчас у них наблюдаются проблемы с кассами, но ребята уже занимаются этим вопросом. Что касается переоценки, у магазинов нет информации на этот счёт», – написали в телеграм-канале «Гринвича».
Отметим, что бренды одежды Reserved, House, Cropp и Sinsay выпускаются польским производителем LPP. В конце марта компания объявила, что приостанавливает свою деятельность в России. 20 мая магазины вновь открылись в Екатеринбурге.
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