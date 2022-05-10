Средняя зарплата медсестры в Свердловской области составляет 35 тысяч рублей

– Средний уровень предлагаемой медсестрам заработной платы в регионе составил 34,9 тысячи рублей. Отмечу, что медицинских сестер сегодня нанимают не только клиники и лаборатории, но и салоны красоты, косметологические центры и даже фитнес-клубы», – говорит Анна Осипова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области средняя зарплата медсестры составляет 35 тысяч рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в службе исследований hh.ru.Сегодня, 12 мая, отмечается Международный день медицинской сестры. Руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова рассказала, что в регионе, по данным сервиса «Люди в цифрах» с начала 2022 года опубликовано более 550 вакансий для медсестер. Чаще всего специалистов приглашали на работу в Екатеринбурге, Первоуральске и Нижнем Тагиле.В пресс-службе hh.ru отмечают, что медсестры на данный момент относятся к дефицитным специалистам. В Свердловской области на одну вакансию медсестры приходится 1,6 резюме при норме 5-6 резюме.