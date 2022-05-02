В Екатеринбурге снизились цены на алкогольную продукцию

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вслед за падением курса доллара в уральской столице снизились цены на алкогольную продукцию. В некоторых магазинах стоимость спиртного вернулась к уровню конца 2021 года. Заметнее всего подешевело вино.«Падает доллар, соответственно, падают и цены на потенциальные закупки. В случае импортного алкоголя связь с курсом валюты прямая», – рассказал порталу Е1 владелец сети магазинов «Елисей» Александр Оглоблин.Однако, по его словам, сохраняются проблемы с логистикой, из-за которой растут цены и возникает дефицит. Но у дистрибьюторов есть запасы продукции на несколько месяцев вперед, поэтому ожидать, что алкоголь исчезнет с полок в ближайшие дни, не стоит.Некоторые компании уже сделали заявления об уходе из России. Тогда товары ушедших брендов алкоголя могут поставляться через Казахстан, но из-за этого стоимость будет расти.