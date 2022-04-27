В Свердловской области планируют увеличить посадку картофеля и овощей борщевого набора

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

В Свердловской области начались массовые весенние посевные работы. Посевные площади составят 772 тысяч гектаров.Уже прошёл яровой сев на площади 52 тысяч гектаров, это 10,8% от плана. 38 тысяч гектаров были посеяны зерновыми культурами, 8 тысяч гектаров – техническими культурами. Также начались посадки картофеля и овощей открытого грунта, сообщил министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев.Также, по словам министра, в будущем могут увеличить посадку картофеля и овощей «борщевого набора».