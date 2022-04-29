На 30% сократились объемы авиаперевозок в аэропорту Кольцово в апреле

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В екатеринбургском аэропорту Кольцово подвели итоги работы в апреле 2022 года. За месяц на рейсах в аэропорту обслужили 323,4 тысячи пассажиров. Падение по отношению к аналогичному периоду 2019 года составило более 30%.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Кольцово, самое большое снижение авиаперевозок зафиксировано на международных рейсах и на рейсах в Москву. Пассажиропоток на заграничных рейсах составил 42,5 тысячи человек (-70,6%). На данный момент международные полеты выполняются из Екатеринбурга только в страны ближнего зарубежья (Армения, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Белоруссия), а также Турцию и ОАЭ.На рейсах в Москву за месяц обслужили 127,9 тысячи пассажиров. Это на 29% меньше показателя допандемийного 2019 года.При этом объем перевозок на внутренних межрегиональных рейсах вырос на 8,5% в сравнении с 2019 годом, но упал на 20,7% относительного рекордного для данного сегмента перевозок 2021 года.– Появление новых направлений полетов в расписании аэропорта – Владикавказ, Махачкала, Кемерово, Горно-Алтайск – не смогло компенсировать отсутствие полетов в города Юга России. Из-за закрытия воздушного пространства над ними пассажиропоток аэропорта Кольцово не досчитался 32 тысяч пассажиров, – отметили в Кольцово.Помимо этого, объемы грузовых и почтовых перевозок снизились на 59% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Сейчас прекращены доставка грузов из европейских хабов в Амстердаме и Льеже. Также продолжает оставаться закрытым Китай.