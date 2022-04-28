Коммунистка из Асбеста попросила ФАС проверить цены на молоко и сахар в ряде уральских городов
Экономика
Фото: Юлия Медведева
Депутат городской думы Асбеста от Коммунистической партии Российской Федерации Наталья Крылова направила в Федеральную антимонопольную службу жалобу. В ней она указывает на то, что как минимум в трёх городах Свердловской области сильно завышены цены на сахар и молочную продукцию. Речь идёт о Екатеринбурге, Первоуральске и Асбесте. Именно в них, по мнению депутата, торговые точки устанавливают необоснованно высокую цену на указанную продукцию. Так, в Екатеринбурге сейчас сахар стоит в среднем 150 рублей за килограмм, а молоко – около 80-90 рублей за литр.
Наталья Крылова предлагает писать подобные обращения в ФАС, если в вашем городе тоже установлены высокие цены на какую-либо продукцию. При этом, она не советует сообщать о завышенной цене через «Горячую линию» на сайте ведомства: «Эти автоматические сообщения ни к чему не приводят. Ты даже не получаешь ответа». Лучше писать отдельное сообщение по электронному адресу to66@fas.gov.ru, либо воспользоваться услугами «живой» почты (620014, Екатеринбург, улица Московская, 11). В обращении нужно указать дату, название и адрес магазина, наименование товара и его производителя, цену до и после повышения. Желательно приложить к обращению чеки.
«В таком случае проверка будет эффективной и виновных лиц можно будет привлечь к административной ответственности. А также проконтролировать действия самого надзорного ведомства», - советует коммунистка.
Наталья Крылова предлагает писать подобные обращения в ФАС, если в вашем городе тоже установлены высокие цены на какую-либо продукцию. При этом, она не советует сообщать о завышенной цене через «Горячую линию» на сайте ведомства: «Эти автоматические сообщения ни к чему не приводят. Ты даже не получаешь ответа». Лучше писать отдельное сообщение по электронному адресу to66@fas.gov.ru, либо воспользоваться услугами «живой» почты (620014, Екатеринбург, улица Московская, 11). В обращении нужно указать дату, название и адрес магазина, наименование товара и его производителя, цену до и после повышения. Желательно приложить к обращению чеки.
«В таком случае проверка будет эффективной и виновных лиц можно будет привлечь к административной ответственности. А также проконтролировать действия самого надзорного ведомства», - советует коммунистка.
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