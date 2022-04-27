Активы типографии «Уральский рабочий» продали московской компании «Папирус» за 188 млн рублей

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Вчера, 29 апреля, закончились торги, в результате которых московская компания ООО «Папирус» выкупила 188,77 млн рублей. Хотя изначальная цена, за которую «Росимущество» собиралось продать активы типографии была более 377,5 млн рублей, пишет 66.ru.Активы типографии продали только с пятого раза, до этого все попытки продажи с 2015 года заканчивались ничем, изначальная стоимость предполагалась в 690 млн рублей. Впрочем, и в этот раз не обошлось все гладко – еще две компании, собиравшиеся принять участие в торгах, не были допущены, так как не внесли задаток вовремя.Ранее многие представители отрасли высказывались против продажи активов, в которые входит также несколько зданий и помещений.Типография «Уральский рабочий» была создана в 1924. До настоящего времени считается одной из лучших книгопечатных типографий в стране.