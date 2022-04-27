Активы типографии «Уральский рабочий» продали московской компании «Папирус» за 188 млн рублей
Экономика
Часть здания принадлежит типографии
Вчера, 29 апреля, закончились торги, в результате которых московская компания ООО «Папирус» выкупила 188,77 млн рублей. Хотя изначальная цена, за которую «Росимущество» собиралось продать активы типографии была более 377,5 млн рублей, пишет 66.ru.
Активы типографии продали только с пятого раза, до этого все попытки продажи с 2015 года заканчивались ничем, изначальная стоимость предполагалась в 690 млн рублей. Впрочем, и в этот раз не обошлось все гладко – еще две компании, собиравшиеся принять участие в торгах, не были допущены, так как не внесли задаток вовремя.
Ранее многие представители отрасли высказывались против продажи активов, в которые входит также несколько зданий и помещений.
Типография «Уральский рабочий» была создана в 1924. До настоящего времени считается одной из лучших книгопечатных типографий в стране.
Активы типографии продали только с пятого раза, до этого все попытки продажи с 2015 года заканчивались ничем, изначальная стоимость предполагалась в 690 млн рублей. Впрочем, и в этот раз не обошлось все гладко – еще две компании, собиравшиеся принять участие в торгах, не были допущены, так как не внесли задаток вовремя.
Ранее многие представители отрасли высказывались против продажи активов, в которые входит также несколько зданий и помещений.
Типография «Уральский рабочий» была создана в 1924. До настоящего времени считается одной из лучших книгопечатных типографий в стране.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!