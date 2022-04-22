«Уральские авиалинии» запускают с 20 мая ежедневный рейс из Екатеринбурга в Хабаровск
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из Екатеринбурга в Хабаровск с 20 мая можно будет летать ежедневно (кроме 23 и 30 мая). Об этом сообщается в телеграм-канале авиакомпании «Уральские авиалинии».
«Для пенсионеров, студентов, многодетных семей и людей с ограниченными возможностями есть субсидии - 6 200 ₽ в одну сторону. Детям от 2 до 12 лет - дополнительная скидка 25% от этой суммы», - заявлено в сообщении авиакомпании.
Кроме того, теперь и жители Хабаровска смогут воспользоваться стыковками через Екатеринбург, часть стоимости билетов может быть возмещена субсидиями.
И если покупать билеты по субсидиарной программе, то из Хабаровска (со стыковкой в Екатеринбурге) можно будет улететь в следующие города:
Санкт-Петербург за 7 300 ₽ в одну сторону (субсидия);
Сочи за 7 500 ₽ в одну сторону (субсидия);
Калининград за 11 200 ₽ в одну сторону (субсидия);
Минеральные Воды за 7 800 ₽ в одну сторону (субсидия).
«Для пенсионеров, студентов, многодетных семей и людей с ограниченными возможностями есть субсидии - 6 200 ₽ в одну сторону. Детям от 2 до 12 лет - дополнительная скидка 25% от этой суммы», - заявлено в сообщении авиакомпании.
Кроме того, теперь и жители Хабаровска смогут воспользоваться стыковками через Екатеринбург, часть стоимости билетов может быть возмещена субсидиями.
И если покупать билеты по субсидиарной программе, то из Хабаровска (со стыковкой в Екатеринбурге) можно будет улететь в следующие города:
Санкт-Петербург за 7 300 ₽ в одну сторону (субсидия);
Сочи за 7 500 ₽ в одну сторону (субсидия);
Калининград за 11 200 ₽ в одну сторону (субсидия);
Минеральные Воды за 7 800 ₽ в одну сторону (субсидия).
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