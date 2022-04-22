«Уральские авиалинии» запускают с 20 мая ежедневный рейс из Екатеринбурга в Хабаровск

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Из Екатеринбурга в Хабаровск с 20 мая можно будет летать ежедневно (кроме 23 и 30 мая). Об этом сообщается в телеграм-канале авиакомпании «Уральские авиалинии».«Для пенсионеров, студентов, многодетных семей и людей с ограниченными возможностями есть субсидии - 6 200 ₽ в одну сторону. Детям от 2 до 12 лет - дополнительная скидка 25% от этой суммы», - заявлено в сообщении авиакомпании.Кроме того, теперь и жители Хабаровска смогут воспользоваться стыковками через Екатеринбург, часть стоимости билетов может быть возмещена субсидиями.И если покупать билеты по субсидиарной программе, то из Хабаровска (со стыковкой в Екатеринбурге) можно будет улететь в следующие города:Санкт-Петербург за 7 300 ₽ в одну сторону (субсидия);Сочи за 7 500 ₽ в одну сторону (субсидия);Калининград за 11 200 ₽ в одну сторону (субсидия);Минеральные Воды за 7 800 ₽ в одну сторону (субсидия).