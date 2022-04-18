Производство мотоциклов «Урал» переезжает из Ирбита в Казахстан

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Санкции, перекрывшие ввоз в Россию многих комплектующих из западных стран и обратный импорт российских товаров, привели к тому, что компания «Ural Motorcycles» решила переносить производство из Ирбита в Казахстан. Уже ведутся переговоры об этом с машиностроительным заводом «Казтехмаш», который расположен в Петропавловске.Гендиректор компании «Ural Motorcycles» Илья Хаит признался, что в Ирбите выпускают только рамы и элементы корпуса мотоцикла «Урал». Всё остальное завозилось из-за границы. Продажи тоже сильно ориентирована на «загранку». «Подавляющая часть мотоциклов Ural идёт в западные страны, в том числе в США», — приводит слова Хаита издание «AutoNews». По некоторым данным, в России продавались только 2% выпускаемых предприятием «Уралов».Ориентированность компании на экспорт заметна и по официальному сайту «Ural Motorcycles», выполненному целиком на английском языке. Его аналог на русском расположен совсем по другому адресу и озаглавлен, как «Генеральное представительство Ирбитского мотоциклетного завода В РФ».Ирбитский мотоциклетный завод был основан в 1941-м году, а с 1961-го года начал выпуск мотоциклов «Урал». Мотоцикл с таким названием стал фирменной продукцией завода. Его бесконечно обновляли и модифицировали. В самом Ирбите местные умельцы даже приноровились переделывать «Уралы» в другие виды техники. Например, в снегоуборочные машины.