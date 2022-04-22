У екатеринбургского метрополитена не хватает денег на обновление турникетов
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Руководство екатеринбургского метрополитена отложило планы на строительство новых станций и обновление турникетов из-за экономической ситуации. Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на директора метро Андрея Панаиотиди.
Директор екатеринбургского метрополитена рассказал изданию, что в этом году на станции «Площадь 1905 года» планировалось обновить линейку входных АПК – автоматические контрольные пункты и турникеты. Однако из-за роста цен эти планы приходится отложить.
По его словам, установленные в метро Екатеринбурга турникеты – 1971 года выпуска.
Директор екатеринбургского метрополитена рассказал изданию, что в этом году на станции «Площадь 1905 года» планировалось обновить линейку входных АПК – автоматические контрольные пункты и турникеты. Однако из-за роста цен эти планы приходится отложить.
– На сегодняшний день нам нужно обеспечить безотказную работу той инфраструктуры, которая есть. Мы этим и занимаемся, – сказал Андрей Панаиотиди.
По его словам, установленные в метро Екатеринбурга турникеты – 1971 года выпуска.
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