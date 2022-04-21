Более восьми тысяч тонн мусора переработали в Свердловской области за год

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В 2021 году на мусоросортировочные комплексы Свердловской области было направлено более восьми тонн мусора. По данным регионального оператора «Спецавтобаза», чаще всего свердловчане выбрасывали макулатуру.Помимо макулатуры на трёх мусоросортировочных комплексов (в Екатеринбурге, Алапаевске и Каменске-Уральском) сортируется порядка 30 видов разного сырья. Среди них также разные виды пластика, металла и битое стекло. После сортировки всё это прессуется, упаковывается и отправляется на вторичную переработку.Как сообщил «Вечерним ведомостям» Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ ЕМУП «Спецавтобаза» Александр Александров, на данный момент в Свердловской области есть несколько предприятий, которые принимают рассортированные на МСК отходы, перерабатывают их и отправляют на повторное производство.«Например, из лома цветных металлов получают брикеты, которые затем используются в изготовлении мебели, в автомобилестроении. Битое стекло перерабатывают в мелкий песок, из которого в дальнейшем снова изготавливают стеклотару. А из пластиковых бутылок получают дроблёную крошку или волокно – составляющие для производства пластиковой мебели, пакетов, стройматериалов и даже одежды», – рассказал Александр Александров.