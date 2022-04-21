Более восьми тысяч тонн мусора переработали в Свердловской области за год

10.11 Понедельник, 25 апреля 2022
Экономика
Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»
В 2021 году на мусоросортировочные комплексы Свердловской области было направлено более восьми тонн мусора. По данным регионального оператора «Спецавтобаза», чаще всего свердловчане выбрасывали макулатуру.

Помимо макулатуры на трёх мусоросортировочных комплексов (в Екатеринбурге, Алапаевске и Каменске-Уральском) сортируется порядка 30 видов разного сырья. Среди них также разные виды пластика, металла и битое стекло. После сортировки всё это прессуется, упаковывается и отправляется на вторичную переработку.


Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

Как сообщил «Вечерним ведомостям» Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ ЕМУП «Спецавтобаза» Александр Александров, на данный момент в Свердловской области есть несколько предприятий, которые принимают рассортированные на МСК отходы, перерабатывают их и отправляют на повторное производство.

«Например, из лома цветных металлов получают брикеты, которые затем используются в изготовлении мебели, в автомобилестроении. Битое стекло перерабатывают в мелкий песок, из которого в дальнейшем снова изготавливают стеклотару. А из пластиковых бутылок получают дроблёную крошку или волокно – составляющие для производства пластиковой мебели, пакетов, стройматериалов и даже одежды», – рассказал Александр Александров.


Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Свердловской области планируют построить 12 мусоросортировочных комплексов к 2030 году
21 апреля 2022
За выходные из Екатеринбурга было вывезено около 100 тонн мусора
18 апреля 2022
В Екатеринбурге будут судить бывшего сотрудника уголовного розыска
16 апреля 2022
В Екатеринбурге объявили в международный розыск гражданина из Средней Азии
22 апреля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Какие нарушения скрывает Нижне-Исетский лесопарк

Отсутствие внимания общественности позволяет неизвестным лицам заниматься на природной территории самоуправством?
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
12:31 Прокативший школьников на «делимобиле» учитель из Екатеринбурга устроил ДТП
11:58 Центральные улицы Екатеринбурга перекроют для ночной репетиции Парада
11:47 Жительница Верхней Пышмы перевела мошенникам более 6 миллионов
11:05 За сутки в Свердловской области зарегистрировали 8 лесных пожаров
10:40 Фестиваль «STENOGRAFFIA» начал принимать заявки с предложениями поверхностей для стрит-артов в Екатеринбурге
10:11 Более восьми тысяч тонн мусора переработали в Свердловской области за год
09:27 В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзавде» при падении с 15-метровой высоты погиб рабочий
01:57 При взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле пострадала пожилая женщина
22:44 Полицейские не обнаружили хищений металла с Восточного кладбища Екатеринбурга
18:31 Екатеринбургские полицейские ищут разгромивших могилы и пытавшихся похитить ограды на Восточном кладбище
17:54 В Свердловской области зарегистрировали 305 случаев коронавируса
17:04 В Свердловскую область придет тёплая погода
16:27 В Свердловской области три спортивных федерации получили аккредитацию
15:49 В Пасху на екатеринбургском кладбище разворовали металл с нескольких могил
15:31 В пруду под Верхней Пышмой обнаружили мёртвую рыбу
14:15 На территории Свердловской области зафиксировали три лесных пожара
13:28 В Свердловской области заменят 111 старых лифтов
12:37 В Екатеринбурге ищут 55-летнего мужчину, пропавшего 17 апреля
11:58 Неизвестные украли обувь жильцов екатеринбургской многоэтажки на Малышева
10:57 Паломники доставили Благодатный огонь из Иерусалима в Екатеринбург
10:03 В краснотурьинской колонии испекли пасхальные куличи
17:56 Футбольный клуб «Урал» обыграл соседей по горному хребту и турнирной таблице
17:28 Нижнетагилец погиб после падения из окна третьего этажа
16:37 На Ботанике в Екатеринбурге перебегавшего в неположенном месте дорогу 9-летнего ребенка сбил кроссовер
15:56 В Свердловской области снова растет количество заболевших коронавирусом
14:49 Мэр Екатеринбурга запретил продажу алкоголя в некоторых районах в майские праздники
Все новости Свердловской области
12:51 В Госдуме предлагают причислять к иноагентам тех, кто не получает иностранных денег
11:41 В Японии обнаружили тела 11 пассажиров с затонувшего круизного судна
11:16 В МЧС сообщили, что при пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал
09:52 Внуково стал вторым аэропортом в Москве, который ввел режим простоя
09:24 Действующий президент Макрон победил во втором туре выборов во Франции
12:32 На Гайском ГОКе опровергли информацию о взрыве в Оренбургской области
18:06 В дилерских центрах опровергают информацию о том, что Lada с коробкой-автомат исчезнет с рынка на год
16:09 В Воронежской области мать подозревают в убийстве двух малолетних сыновей
15:18 Папа Римский Франциск заявил, что встреча с патриархом Кириллом в Иерусалиме не состоится
14:41 Песков о заявлении Токио: все четыре острова южной части Курил остаются неотъемлемой частью РФ
13:38 Адвокат Прохоров сообщил, что против Кара-Мурзы возбудили уголовное дело по статье о «военных фейках»
13:21 Шведский владелец брендов Zewa и Libresse объявил об уходе из России из-за ухудшения условий для бизнеса
12:59 В Следственном комитете открыли круглосуточную «горячую линию» для беженцев
12:38 Депутату Госдумы Рашкину дали 3 года условно по делу о незаконной охоте
12:13 В России количество региональных банков сократилось в 2,5 раза за последние 8 лет
11:11 Российским летчикам рекомендовали готовиться к полетам без использования американской GPS
09:30 Япония в «Синей книге» назвала Южные Курилы «незаконно оккупированными»
08:58 Эркки Туомиоя сообщил, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели
18:06 В Госдуме подготовили законопроект «об иноагентах» с единым реестром и запретом на преподавание
16:32 Правительство РФ выделит 4 млрд рублей на строительство быстровозводимых отелей в регионах
15:31 При крупном пожаре в оборонном НИИ в Твери погиб человек, около 30 пострадали
15:03 Сейм Латвии принял поправки о лишении гражданства лиц, поддерживающих военные преступления
13:30 Минприроды РФ: в регионах введена личная ответственность губернаторов за тушение лесных пожаров
12:56 Более 93% ветклиник в России сообщили о дефиците препаратов для животных
11:34 В Госдуме предложили ввести историческое просвещение с детского сада
10:58 «Ничего нового». Андрей Макаревич рассказал об отмене концертов в России
Все новости России и мира
12:56 В Перми заработали сезонные маршруты автобусов
12:31 Прокативший школьников на «делимобиле» учитель из Екатеринбурга устроил ДТП
11:58 Центральные улицы Екатеринбурга перекроют для ночной репетиции Парада
11:47 Жительница Верхней Пышмы перевела мошенникам более 6 миллионов
11:05 За сутки в Свердловской области зарегистрировали 8 лесных пожаров
10:40 Фестиваль «STENOGRAFFIA» начал принимать заявки с предложениями поверхностей для стрит-артов в Екатеринбурге
10:11 Более восьми тысяч тонн мусора переработали в Свердловской области за год
09:55 Чтобы беспрепятственно сдать в аренду помещение склада, пермяк выплатил 6,5 млн рублей долга
09:27 В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзавде» при падении с 15-метровой высоты погиб рабочий
01:57 При взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле пострадала пожилая женщина
22:44 Полицейские не обнаружили хищений металла с Восточного кладбища Екатеринбурга
18:31 Екатеринбургские полицейские ищут разгромивших могилы и пытавшихся похитить ограды на Восточном кладбище
17:54 В Свердловской области зарегистрировали 305 случаев коронавируса
17:04 В Свердловскую область придет тёплая погода
16:27 В Свердловской области три спортивных федерации получили аккредитацию
15:49 В Пасху на екатеринбургском кладбище разворовали металл с нескольких могил
15:31 В пруду под Верхней Пышмой обнаружили мёртвую рыбу
14:15 На территории Свердловской области зафиксировали три лесных пожара
13:28 В Свердловской области заменят 111 старых лифтов
12:37 В Екатеринбурге ищут 55-летнего мужчину, пропавшего 17 апреля
11:58 Неизвестные украли обувь жильцов екатеринбургской многоэтажки на Малышева
10:57 Паломники доставили Благодатный огонь из Иерусалима в Екатеринбург
10:03 В краснотурьинской колонии испекли пасхальные куличи
17:56 Футбольный клуб «Урал» обыграл соседей по горному хребту и турнирной таблице
17:28 Нижнетагилец погиб после падения из окна третьего этажа
16:37 На Ботанике в Екатеринбурге перебегавшего в неположенном месте дорогу 9-летнего ребенка сбил кроссовер
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK