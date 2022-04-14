Восемь деловых центров планируют построить в Екатеринбурге в течение восьми лет
Экономика
В Екатеринбурге построят восемь деловых центров до 2030 года. А также модернизируют 28 существующих деловых центров, сообщил председатель комитета по организации бытового обслуживания Максим Афанасьев.
К концу 2021 года в городе появился дефицит недвижимости такого типа. В связи с этим растёт стоимость аренды. В 2021 году по сравнению с 2020 она выросла на 7,6% на аренду в деловых центрах категории А класс, на 3,9% категории В+, на 1,8% категории С. Больше всего поднялась ставка на аренду в центре В класса – 18,7%, пишет КП Екатеринбург.
Сейчас функционирует 102 деловых центра общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров. В 2022 году планируется открыть деловой центр площадью почти 12 тыс. кв. метров на Библиотечной, 35.
К концу 2021 года в городе появился дефицит недвижимости такого типа. В связи с этим растёт стоимость аренды. В 2021 году по сравнению с 2020 она выросла на 7,6% на аренду в деловых центрах категории А класс, на 3,9% категории В+, на 1,8% категории С. Больше всего поднялась ставка на аренду в центре В класса – 18,7%, пишет КП Екатеринбург.
Сейчас функционирует 102 деловых центра общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров. В 2022 году планируется открыть деловой центр площадью почти 12 тыс. кв. метров на Библиотечной, 35.
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