Восемь деловых центров планируют построить в Екатеринбурге в течение восьми лет

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге построят восемь деловых центров до 2030 года. А также модернизируют 28 существующих деловых центров, сообщил председатель комитета по организации бытового обслуживания Максим Афанасьев.К концу 2021 года в городе появился дефицит недвижимости такого типа. В связи с этим растёт стоимость аренды. В 2021 году по сравнению с 2020 она выросла на 7,6% на аренду в деловых центрах категории А класс, на 3,9% категории В+, на 1,8% категории С. Больше всего поднялась ставка на аренду в центре В класса – 18,7%, пишет КП Екатеринбург.Сейчас функционирует 102 деловых центра общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров. В 2022 году планируется открыть деловой центр площадью почти 12 тыс. кв. метров на Библиотечной, 35.