В Екатеринбурге планируют возвести мост на Сибирском тракте
Экономика
Если мост построят, то автомобилисты перестанут стоять в пробках на железнодорожном переезде в этом месте. Фото: Владислав Постников/ Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке к строительству нового моста на Сибирском тракте, сообщили в пресс-службе администрации Свердловской области.
Новый мост планируется возвести над железнодорожной линией Екатеринбург – Верхний Уфалей. Он войдёт в состав магистральной улицы Яламова от улицы Ткачей до Сибирского тракта.
Проектированием займётся Муниципальное бюджетное учреждение «Мастерская генерального плана». Новые путепроводы (если, конечно, они будут построены) будут иметь стратегическое значение для развития районов Компрессорного района и районов Новокольцово и Кольцово.
«Формирование данного транспортного коридора-хорды позволит увеличить транспортную связность территорий, обеспечить их доступность, а также вывести транзитный трафик из центральной части Екатеринбурга» – пишет пресс-служба администрации Свердловской области.
Отметим, что проектирование ещё не даёт гарантий, что мост будет построен. Так, в Екатеринбурге неоднократно были случаи, когда новые мосты проектировались (с выделением бюджетных денег на это), но в итоге не были построены. Один из самых ярких примеров – Опалихинский мост, на проектирование которого было выделено более 20 миллионов рублей в 2014 году, так и не был построен. При этом даже заключался контракт на строительство, однако впоследствии он был расторгнут, причиной тогда называлось отсутствие средств на строительство.
Новый мост планируется возвести над железнодорожной линией Екатеринбург – Верхний Уфалей. Он войдёт в состав магистральной улицы Яламова от улицы Ткачей до Сибирского тракта.
Проектированием займётся Муниципальное бюджетное учреждение «Мастерская генерального плана». Новые путепроводы (если, конечно, они будут построены) будут иметь стратегическое значение для развития районов Компрессорного района и районов Новокольцово и Кольцово.
«Формирование данного транспортного коридора-хорды позволит увеличить транспортную связность территорий, обеспечить их доступность, а также вывести транзитный трафик из центральной части Екатеринбурга» – пишет пресс-служба администрации Свердловской области.
Отметим, что проектирование ещё не даёт гарантий, что мост будет построен. Так, в Екатеринбурге неоднократно были случаи, когда новые мосты проектировались (с выделением бюджетных денег на это), но в итоге не были построены. Один из самых ярких примеров – Опалихинский мост, на проектирование которого было выделено более 20 миллионов рублей в 2014 году, так и не был построен. При этом даже заключался контракт на строительство, однако впоследствии он был расторгнут, причиной тогда называлось отсутствие средств на строительство.
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