Управляющего Нижнетагильского хлебокомбината вызвали в прокуратуру из-за цен на хлеб
Экономика
Требование явиться в надзорный орган прислал прокурор Дзержинского района Нижнего Тагила Сергей Гармаш.
В нём написано, что, согласно неким сведениям, в этом году зафиксировано повышение стоимости на выпускаемую комбинатом продукцию, поэтому представителю хлебокомбината вручат постановление о недопустимости нарушений требований законодательства о ценообразовании.
«Я что-то пропустил? У нас есть законы про ценообразование? Кто их видел?» — написал замдиректора АО «Тагилхлеб» Анатолий Павлов, выложивший документ в соцсетях.
В нём написано, что, согласно неким сведениям, в этом году зафиксировано повышение стоимости на выпускаемую комбинатом продукцию, поэтому представителю хлебокомбината вручат постановление о недопустимости нарушений требований законодательства о ценообразовании.
«Я что-то пропустил? У нас есть законы про ценообразование? Кто их видел?» — написал замдиректора АО «Тагилхлеб» Анатолий Павлов, выложивший документ в соцсетях.
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