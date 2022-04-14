Управляющего Нижнетагильского хлебокомбината вызвали в прокуратуру из-за цен на хлеб

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Требование явиться в надзорный орган прислал прокурор Дзержинского района Нижнего Тагила Сергей Гармаш.В нём написано, что, согласно неким сведениям, в этом году зафиксировано повышение стоимости на выпускаемую комбинатом продукцию, поэтому представителю хлебокомбината вручат постановление о недопустимости нарушений требований законодательства о ценообразовании.«Я что-то пропустил? У нас есть законы про ценообразование? Кто их видел?» — написал замдиректора АО «Тагилхлеб» Анатолий Павлов, выложивший документ в соцсетях.