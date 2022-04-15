В Свердловской области в первом квартале 2022 года число личных банкротств увеличилось на 43%

Анастасия Таначева © Вечерние ведомости

За первый квартал текущего года в Свердловской области суды признали банкротами 2 271 гражданина, в том числе индивидуальных предпринимателей. Цифра на 43 % превышает количество банкротств за аналогичный период прошлого года.Как сообщает «Коммерсантъ. Урал», ссылаясь на заявление руководителя екатеринбургского офиса юридической фирмы «Арбитраж.ру» Артёма Комсюкова, увеличение числа банкротств в регионе не связано с боевыми действиями в Украине и санкциями.Комсюков считает, что это последствия пандемии и ковидных ограничений.По общему количеству личных банкротств Свердловская область входит в список антилидеров среди регионов РФ, занимая пятое место (на первом месте Краснодарский край, далее — Московская область и Москва).— Между тем, во втором и третьем квартале 2022 года роста ждать не следует: с 1 апреля 2022 года правительство РФ ввело мораторий на банкротство, что, по логике чиновников, должно помочь бизнесу и гражданам сохранить свои активы в эти непростые времена, — рассказал Артём Комсюков «Коммерсанту».Кроме этого, выросло количество корпоративных банкротств. В январе-марте 2022 года суды открыли конкурсные производства в отношении 91 компании – это на 8,3% больше аналогичного периода прошлого года. По этому показателю Свердловская область находится так же в первой пятерке антирейтинга.