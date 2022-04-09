Власти Свердловской области потратят дополнительные 500 миллионов на строительство развязки у «Калины»
Экономика
Фото: Владислав Постников
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о направлении 500 миллионов рублей на строительство развязки у «Калины» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
«Постановление предполагает распределение средств федерального бюджета Екатеринбургу на реализацию нацпроекта в текущем году. Деньги пойдут на строительство транспортной развязки скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом», — сообщает департамент информационной политики.
Решения были приняты на заседании правительства Свердловской области. Министр транспорта и дорожного хозяйства Денис Чегаев отметил, что строительные работы по возведению развязки начнутся в 2022 году. А также на заседании свердловского правительства были внесены изменения в госпрограмму региона «Развитие транспортного комплекса до 2024 года».
Строительство развязки поможет решить проблему постоянных пробок у «Калины». Новый объект будет строить московское ООО «АльмакорГруп». Его протяжённость будет почти 10 километров вместе с подъездными путями.
Сейчас рабочие занимаются эстакадой правого и левого проездов и постройкой моста через железнодорожный перегон Шарташ – Егоршино. Также устанавливаются железобетонные опоры под пролёты эстакад и меняют сеть водоснабжения на Хрустальной улице. В апреле – мае планируется подготовка к строительству подземного пешеходного перехода под Объездной дорогой.
«Постановление предполагает распределение средств федерального бюджета Екатеринбургу на реализацию нацпроекта в текущем году. Деньги пойдут на строительство транспортной развязки скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом», — сообщает департамент информационной политики.
Решения были приняты на заседании правительства Свердловской области. Министр транспорта и дорожного хозяйства Денис Чегаев отметил, что строительные работы по возведению развязки начнутся в 2022 году. А также на заседании свердловского правительства были внесены изменения в госпрограмму региона «Развитие транспортного комплекса до 2024 года».
Строительство развязки поможет решить проблему постоянных пробок у «Калины». Новый объект будет строить московское ООО «АльмакорГруп». Его протяжённость будет почти 10 километров вместе с подъездными путями.
Сейчас рабочие занимаются эстакадой правого и левого проездов и постройкой моста через железнодорожный перегон Шарташ – Егоршино. Также устанавливаются железобетонные опоры под пролёты эстакад и меняют сеть водоснабжения на Хрустальной улице. В апреле – мае планируется подготовка к строительству подземного пешеходного перехода под Объездной дорогой.
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