Посещаемость екатеринбургских торговых центров упала на 12 процентов

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Посещаемость ТРЦ в Екатеринбурге упала по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Mall Index показывает количество посетителей на 1 тысячу квадратных метров торговых площадей. Согласно исследованию Focus Technologies, в марте этот индекс упал на 11% в сравнении с мартом 2021 года, в первую неделю апреля на 14%, и на данный момент на 12 % (в сравнении с прошлым годом).По данным Focus Technologies, посещаемость торговых центров упала по всей стране. Меньше всего снижение затронуло районные торговые центры, в них посещаемость снизилась всего на 3-5% за счёт того, что в них много продуктовых площадок.Также минимально пострадала посещаемость магазинов косметики – всего на 5 %.«Количество посетителей в торговых центрах региона снижается, как в связи с уходом ряда международных брендов, многие из которых являлись сильным фактором привлечения посетителей в ТЦ, так и в связи со снижением покупательской способности населения», – рассказал «Коммерсанту-Урал» Михаил Васильев, руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies.Также, по его словам, покупатели сначала в марте повысили посещаемость, что смягчило Mall Index (в сравнении с прошлым годом), но это было связано с приостановкой деятельности многих брендов, а потом перешли на сберегательную модель поведения.