При помощи операции «Должник» в Верхней Пышме выбили из неплательщиков более 350 тысяч рублей
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме сотрудники местного отдела Министерства внутренних дел провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Должник». Целью его было убедить граждан, наказанных штрафами за административные правонарушения, но не выплачивающих их, внести в пользу государства присуждённые суммы.
Операция «Должник» проходила с 7-ое по 11-ое апреля. За это время работникам муниципального отдела МВД России «Верхнепышминский» удалось взыскать – увещеваниями, напоминаниями о ответственности за неуплату и вручением квитанций - неоплаченные штрафы с 30 человек. В итоге, общая сумма собранных штрафов составила более 350 тысяч рублей.
Неплохой показатель, но капля в море, с учётом цифр, которые фигурируют в сводке о неплательщиках. Всего на момент начала оперативно-профилактического мероприятия в должниках числилось более 3900 человек с задолженностями по административным штрафам. Сумма, которую эти граждане задолжали любимому государству превышает 6 миллионов рублей (!).
Операция «Должник» проходила с 7-ое по 11-ое апреля. За это время работникам муниципального отдела МВД России «Верхнепышминский» удалось взыскать – увещеваниями, напоминаниями о ответственности за неуплату и вручением квитанций - неоплаченные штрафы с 30 человек. В итоге, общая сумма собранных штрафов составила более 350 тысяч рублей.
Неплохой показатель, но капля в море, с учётом цифр, которые фигурируют в сводке о неплательщиках. Всего на момент начала оперативно-профилактического мероприятия в должниках числилось более 3900 человек с задолженностями по административным штрафам. Сумма, которую эти граждане задолжали любимому государству превышает 6 миллионов рублей (!).
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