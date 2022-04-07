В Свердловской области для промышленного туризма планируют открыть 38 предприятий

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловскую область признали лучшим регионом для интеграции промышленного и делового туризма на итоговом мероприятии акселератора Агентства стратегических инициатив (АСИ) по развитию промтуризма.Так в течении 2022 и 2023 годов в регионе планируют открыть для промышленного туризма 38 предприятий. Предполагается, что доля путешественников, посещающих заводы и фабрики с туристическими и профориентационными целями, увеличится на 20%.«По итогам акселератора был составлен список из десяти пилотных предприятий, готовых к развитию промтуризма в области, два из них впервые были открыты для посетителей. Среди предприятий-участников акселератора: ПАО "Уралхиммаш", хлебокомбинат "Смак", корпорация "ВСМПО-АВИСМА"; среди перспективных участников программы – мануфактура Shishkin (легкая промышленность), АО «Туринский ЦБЗ», Уральский турбинный завод, хладокомбинат №3», – рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.