Количество сдаваемых в аренду квартир в Екатеринбурге увеличилось на 41%

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По данным аналитиков сервиса «Авито Недвижимость», в Екатеринбурге число квартир, которые сдаются в аренду, выросло почти в полтора раза. Больше всего новых предложений появилось в Кировском, Ленинском и Академическом районах города.Так, по сравнению с февралём, количество арендных квартир увеличилось на 41%. А вот интерес потенциальных арендаторов с начала года увеличился лишь на 3%. В основном жилье рассматривают в Верх-Исетском районе.Самыми популярными у арендаторов оказались однокомнатные и двухкомнатные квартиры. На них, по данным сервиса, приходилось 50% и 30% от общего спроса, и сейчас они стали популярнее лишь на 1 и 4%.По мнению руководителя аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаила Хорькова, рост числа сдаваемых в аренду квартир может сохраниться, так как последние два года на рынке было множество сделок, когда квартира приобреталась не как жизненная необходимость, а как способ сохранения капитала.«Таких квартир сейчас находится много в стадии строительства, они будут сдаваться в эксплуатацию и поступать на рынок аренды. Вряд ли мы увидим рост числа арендаторов – им неоткуда взяться», — считает Хорьков.