Количество сдаваемых в аренду квартир в Екатеринбурге увеличилось на 41%
Экономика
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
По данным аналитиков сервиса «Авито Недвижимость», в Екатеринбурге число квартир, которые сдаются в аренду, выросло почти в полтора раза. Больше всего новых предложений появилось в Кировском, Ленинском и Академическом районах города.
Так, по сравнению с февралём, количество арендных квартир увеличилось на 41%. А вот интерес потенциальных арендаторов с начала года увеличился лишь на 3%. В основном жилье рассматривают в Верх-Исетском районе.
Самыми популярными у арендаторов оказались однокомнатные и двухкомнатные квартиры. На них, по данным сервиса, приходилось 50% и 30% от общего спроса, и сейчас они стали популярнее лишь на 1 и 4%.
По мнению руководителя аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаила Хорькова, рост числа сдаваемых в аренду квартир может сохраниться, так как последние два года на рынке было множество сделок, когда квартира приобреталась не как жизненная необходимость, а как способ сохранения капитала.
«Таких квартир сейчас находится много в стадии строительства, они будут сдаваться в эксплуатацию и поступать на рынок аренды. Вряд ли мы увидим рост числа арендаторов – им неоткуда взяться», — считает Хорьков.
Так, по сравнению с февралём, количество арендных квартир увеличилось на 41%. А вот интерес потенциальных арендаторов с начала года увеличился лишь на 3%. В основном жилье рассматривают в Верх-Исетском районе.
Самыми популярными у арендаторов оказались однокомнатные и двухкомнатные квартиры. На них, по данным сервиса, приходилось 50% и 30% от общего спроса, и сейчас они стали популярнее лишь на 1 и 4%.
По мнению руководителя аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаила Хорькова, рост числа сдаваемых в аренду квартир может сохраниться, так как последние два года на рынке было множество сделок, когда квартира приобреталась не как жизненная необходимость, а как способ сохранения капитала.
«Таких квартир сейчас находится много в стадии строительства, они будут сдаваться в эксплуатацию и поступать на рынок аренды. Вряд ли мы увидим рост числа арендаторов – им неоткуда взяться», — считает Хорьков.
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