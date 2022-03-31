Почти 800 миллионов рублей задолжали жители Екатеринбурга за отопление

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жители Екатеринбурга должны 769 миллионов рублей предприятиям компании «Т Плюс», которая обеспечивает город отоплением и горячей водой. Многие не оплачивают коммунальные услуги по два месяца, а некоторые – и по два года, а то и больше.Огромная сумма долга вынуждает «обогревателей» пригрозить злостным неплательщикам строгими санкциями. Уже в апреле могут начать отключать горячую воду в квартирах, за которыми накопились самые большие задолженности. И тогда простая оплата долга уже не поможет – придётся дополнительно оплачивать ещё и повторное подключение жилья к источникам горячей воды.Всего в списке должников числится 4 с половиной тысячи человек, проживающих в Екатеринбурге, сообщает информационное агентство «Уралинформбюро». В зимний период им даже не пытались угрожать отключением от отопления – по ряду причин сделать это невозможно. Но с наступлением весны такой шантаж вполне правомерен, а главное – легко осуществим.