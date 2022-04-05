«Яндекс.Такси» повышает цены на поездки в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ожидается рост цен на поездки сервиса «Яндекс.Такси». Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на пресс-службу Яндекс Go.Как рассказали в пресс-службе компании, таксопарки и логистические партнеры вместе с «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Доставкой» решили поменять структуру тарифов в городах России. В части городов изменится стоимость подачи машины, а в других городах – увеличится стоимость километра и минуты. Изменения коснутся всех тарифов.К примеру, если раньше поездка в столице Урала длиной 14 километров и 35 минут могла стоить 314 рублей по тарифу «эконом», то с 8 апреля цена увеличится до 323 рублей (+3%).В компании добавили, что такое решение принято для улучшения экономики поездок и частичной компенсации роста цен на обслуживание автомобилей и их содержание.