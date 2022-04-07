Мэрия Екатеринбурга не будет закупать автобусы и коммунальную технику в этом году
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга ради экономии бюджета откажется от закупки нового общественного транспорта и коммунальной техники. Об этом заявил глава департамента экономики уральской столицы Алексей Прядеин.
В 2022 году для Екатеринбурга не будут закупать и коммунальную технику. Ради экономии бюджетных средств мэрия также может отказаться от участия в выставках и приемах делегаций. Чиновник отметил, что в этом году городу не грозят крупные международные мероприятия.
Изменения коснутся и фонда оплаты труда чиновников. Раньше сэкономленные средства могли направлять на премии. Однако сейчас деньги будут направлять на другие цели.
При этом в Екатеринбурге не планируют сокращать объемы работ и финансирование проектов в социальной сфере. Сейчас в столице Урала на разных стадиях реализации находятся 28 соцпроектов, в том числе школы, садики, дороги и так далее.
– В этом году мы, скорее всего, не будем проводить закупку транспорта. Но если федерация предложит хорошие условия для приобретения, то соответствующее решение может быть предпринято, – пояснил Прядеин.
В 2022 году для Екатеринбурга не будут закупать и коммунальную технику. Ради экономии бюджетных средств мэрия также может отказаться от участия в выставках и приемах делегаций. Чиновник отметил, что в этом году городу не грозят крупные международные мероприятия.
Изменения коснутся и фонда оплаты труда чиновников. Раньше сэкономленные средства могли направлять на премии. Однако сейчас деньги будут направлять на другие цели.
При этом в Екатеринбурге не планируют сокращать объемы работ и финансирование проектов в социальной сфере. Сейчас в столице Урала на разных стадиях реализации находятся 28 соцпроектов, в том числе школы, садики, дороги и так далее.
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