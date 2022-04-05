Свердловские власти поддержат семейные фермы и сельхозпотребкооперативы

15.25 Четверг, 7 апреля 2022
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области с завтрашнего дня начинает принимать заявки для участия в конкурсе по предоставлению грантов семейным фермам и на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, в региональном бюджете на эти цели в 2022 году предусмотрено 138 миллионов рублей. Среди обязательных условий предоставления господдержки – создание новых рабочих мест и увеличение объемов сельхозпродукции.

Подать заявку на получение гранта на развитие семейной фермы могут КФХ или индивидуальные предприниматели. Сумма гранта составит до 30 миллионов рублей. Потратить деньги можно будет на строительство или покупку новой фермы, приобретение животных, птицы и оборудования.

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы для получения гранта должны работать не менее года и объединять не менее 10 сельхозпроизводителей.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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