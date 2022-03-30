Старинную усадьбу в центре Екатеринбурга продали за 146 млн рублей
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева
Памятник архитектуры «Усадьба Бородиной» в Екатеринбурге продали за 146,4 миллиона рублей. Здание на улице Добролюбова приобрела компания «Деловой дом на Архиерейской», сообщает Е1.RU.
Усадьба состоит из трех корпусов зданий общей площадью 1 687 квадратных метров. Памятник архитектуры возвели в XIX веке.
Как сообщили в пресс-службе компании «Деловой дом на Архиерейской», по условиям договора необходимо будет до 31 декабря 2026 года выполнить строительно-монтажные работы и реставрацию объектов. На основании задания регионального управления госохраны памятников разработают проект реставрационных работ. Будет благоустроена и прилегающая территория.
После окончания всех работ здание будут использовать по административно-коммерческому назначению.
Усадьба состоит из трех корпусов зданий общей площадью 1 687 квадратных метров. Памятник архитектуры возвели в XIX веке.
Как сообщили в пресс-службе компании «Деловой дом на Архиерейской», по условиям договора необходимо будет до 31 декабря 2026 года выполнить строительно-монтажные работы и реставрацию объектов. На основании задания регионального управления госохраны памятников разработают проект реставрационных работ. Будет благоустроена и прилегающая территория.
После окончания всех работ здание будут использовать по административно-коммерческому назначению.
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