Старинную усадьбу в центре Екатеринбурга продали за 146 млн рублей

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Памятник архитектуры «Усадьба Бородиной» в Екатеринбурге продали за 146,4 миллиона рублей. Здание на улице Добролюбова приобрела компания «Деловой дом на Архиерейской», сообщает Е1.RU.Усадьба состоит из трех корпусов зданий общей площадью 1 687 квадратных метров. Памятник архитектуры возвели в XIX веке.Как сообщили в пресс-службе компании «Деловой дом на Архиерейской», по условиям договора необходимо будет до 31 декабря 2026 года выполнить строительно-монтажные работы и реставрацию объектов. На основании задания регионального управления госохраны памятников разработают проект реставрационных работ. Будет благоустроена и прилегающая территория.После окончания всех работ здание будут использовать по административно-коммерческому назначению.