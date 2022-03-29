Гордума Екатеринбурга потратит на освещение своей деятельности в соцсетях свыше 3,5 млн рублей
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Городская дума Екатеринбурга потратит на освещение своей деятельности в соцсетях 3,6 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.
Состоялись торги по оказанию SMM-услуг для гордумы Екатеринбурга. Начальная цена контракта была более четырех миллионов рублей. По итогам торгов цена снизилась на 400 тысяч рублей.
В результате в 2022 году ЕГД потратит на освещение своей деятельность 3 615 479 рублей.
Состоялись торги по оказанию SMM-услуг для гордумы Екатеринбурга. Начальная цена контракта была более четырех миллионов рублей. По итогам торгов цена снизилась на 400 тысяч рублей.
В результате в 2022 году ЕГД потратит на освещение своей деятельность 3 615 479 рублей.
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