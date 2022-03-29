Гордума Екатеринбурга потратит на освещение своей деятельности в соцсетях свыше 3,5 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Городская дума Екатеринбурга потратит на освещение своей деятельности в соцсетях 3,6 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.Состоялись торги по оказанию SMM-услуг для гордумы Екатеринбурга. Начальная цена контракта была более четырех миллионов рублей. По итогам торгов цена снизилась на 400 тысяч рублей.В результате в 2022 году ЕГД потратит на освещение своей деятельность 3 615 479 рублей.