В Екатеринбурге остановился рост цен на вторичном рынке жилья

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге впервые с августа 2021 года перестали дорожать квартиры на вторичном рынке. Об этом свидетельствуют данные Уральской палаты недвижимости.Как рассказали в УПН, средняя цена квадратного метра на 28 марта составила 97 854 рубля. За неделю – с 21 по 27 марта – рост средней цены остановился впервые с августа прошлого года, было зафиксировано снижение на 0,3%.Отмечается, что с начала 2022 года стоимость жилья на вторичном рынке уральской столицы выросла на 4,5%. К аналогичному периоду 2021 года рост цен составил 19,3%.Больше всех – на 13,2% – подорожали квартиры в отдаленных районах Екатеринбурга. А в центре города за три месяца средняя цена вторичного жилья увеличилась на 4%.