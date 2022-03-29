Рабочие места уехавших мигрантов готовы занять 36% свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Треть жителей Свердловской области готовы занять рабочие места уехавших трудовых мигрантов. К такому выводу пришли исследователи сервиса hh.ru.Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей работы в регионе и выяснила, что рабочие места уехавших трудовых мигрантов готовы занять 36%. Еще 28% местных жителей не готовы, а 12% хотели бы, чтоб на этих местах остались мигранты. Оставшаяся четверть опрошенных затруднились ответить.Те, кто готов занять рабочие места трудовых мигрантов, чаще всего встречаются в следующих профессиональных сферах: рабочий персонал, туризм, гостиницы, рестораны, транспорт, логистика, перевозки, производство и серверное обслуживание.Кроме того, согласно результатам исследования, лишь 11% свердловчан позитивно относятся к мигрантам, приехавшим в регион на заработки. Большая часть – 51% местных жителей – относятся негативно, а еще 38% – занимают нейтральную позицию.