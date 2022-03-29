Рабочие места уехавших мигрантов готовы занять 36% свердловчан
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Треть жителей Свердловской области готовы занять рабочие места уехавших трудовых мигрантов. К такому выводу пришли исследователи сервиса hh.ru.
Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей работы в регионе и выяснила, что рабочие места уехавших трудовых мигрантов готовы занять 36%. Еще 28% местных жителей не готовы, а 12% хотели бы, чтоб на этих местах остались мигранты. Оставшаяся четверть опрошенных затруднились ответить.
Те, кто готов занять рабочие места трудовых мигрантов, чаще всего встречаются в следующих профессиональных сферах: рабочий персонал, туризм, гостиницы, рестораны, транспорт, логистика, перевозки, производство и серверное обслуживание.
Кроме того, согласно результатам исследования, лишь 11% свердловчан позитивно относятся к мигрантам, приехавшим в регион на заработки. Большая часть – 51% местных жителей – относятся негативно, а еще 38% – занимают нейтральную позицию.
Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей работы в регионе и выяснила, что рабочие места уехавших трудовых мигрантов готовы занять 36%. Еще 28% местных жителей не готовы, а 12% хотели бы, чтоб на этих местах остались мигранты. Оставшаяся четверть опрошенных затруднились ответить.
Те, кто готов занять рабочие места трудовых мигрантов, чаще всего встречаются в следующих профессиональных сферах: рабочий персонал, туризм, гостиницы, рестораны, транспорт, логистика, перевозки, производство и серверное обслуживание.
Кроме того, согласно результатам исследования, лишь 11% свердловчан позитивно относятся к мигрантам, приехавшим в регион на заработки. Большая часть – 51% местных жителей – относятся негативно, а еще 38% – занимают нейтральную позицию.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Свердловчане чаще других уральцев этой зимой выбирались на горнолыжные курорты России
01 апреля 2022
01 апреля 2022