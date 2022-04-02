В Екатеринбурге планируют отреставрировать дом-музей уральского писателя Решетникова

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В уральской столице планируется реставрация старинного особняка и ныне дома-музея, в котором родился уральский писатель Федор Михайлович Решетников. Информация об этом накануне появилась на сайте госзакупок.Стоимость работ оценивается в 2,9 миллиона рублей. За эти деньги подрядчику предстоит подготовить и реализовать проект реставрации. Завершить реконструкцию старинного особняка будет необходимо до 25 января 2023 года.Литературно-мемориальный дом-музей Ф. М. Решетникова открылся 1 октября 1991. В старинном особняке хранятся предметы, зарисовки и фотографии, принадлежащие писателю.