В Екатеринбурге планируют отреставрировать дом-музей уральского писателя Решетникова
Экономика
Фото: сайт администрации Екатеринбурга
В уральской столице планируется реставрация старинного особняка и ныне дома-музея, в котором родился уральский писатель Федор Михайлович Решетников. Информация об этом накануне появилась на сайте госзакупок.
Стоимость работ оценивается в 2,9 миллиона рублей. За эти деньги подрядчику предстоит подготовить и реализовать проект реставрации. Завершить реконструкцию старинного особняка будет необходимо до 25 января 2023 года.
Литературно-мемориальный дом-музей Ф. М. Решетникова открылся 1 октября 1991. В старинном особняке хранятся предметы, зарисовки и фотографии, принадлежащие писателю.
Стоимость работ оценивается в 2,9 миллиона рублей. За эти деньги подрядчику предстоит подготовить и реализовать проект реставрации. Завершить реконструкцию старинного особняка будет необходимо до 25 января 2023 года.
Литературно-мемориальный дом-музей Ф. М. Решетникова открылся 1 октября 1991. В старинном особняке хранятся предметы, зарисовки и фотографии, принадлежащие писателю.
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