На поддержку свердловских производителей молока выделят 148 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Производители молока в Свердловской области получат дополнительную финансовую поддержку. Это поможет местным животноводам сохранить объемы производства, провести организованно посевную кампанию, а также подготовиться к проведению кормозаготовительных работ.Сегодня на заседании правительства области губернатор Евгений Куйвашев заявил об утверждении повышенной ставки субсидирования производителей молока в период с 1 января по 30 июня 2022 года. На эти цели из регионального бюджета будет дополнительно направлено 148 миллионов рублей.Таким образом, молочная субсидия будет увеличена на 50 копеек и составит 4,2 рубля на килограмм произведенного и реализованного напитка.