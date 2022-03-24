На поддержку свердловских производителей молока выделят 148 млн рублей
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Производители молока в Свердловской области получат дополнительную финансовую поддержку. Это поможет местным животноводам сохранить объемы производства, провести организованно посевную кампанию, а также подготовиться к проведению кормозаготовительных работ.
Сегодня на заседании правительства области губернатор Евгений Куйвашев заявил об утверждении повышенной ставки субсидирования производителей молока в период с 1 января по 30 июня 2022 года. На эти цели из регионального бюджета будет дополнительно направлено 148 миллионов рублей.
Таким образом, молочная субсидия будет увеличена на 50 копеек и составит 4,2 рубля на килограмм произведенного и реализованного напитка.
Сегодня на заседании правительства области губернатор Евгений Куйвашев заявил об утверждении повышенной ставки субсидирования производителей молока в период с 1 января по 30 июня 2022 года. На эти цели из регионального бюджета будет дополнительно направлено 148 миллионов рублей.
Таким образом, молочная субсидия будет увеличена на 50 копеек и составит 4,2 рубля на килограмм произведенного и реализованного напитка.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге запанирован ремонт улицы Белинского
26 марта 2022
26 марта 2022
Свердловская область выделит 340 миллионов на субсидирование межрегиональных авиамаршрутов
26 марта 2022
26 марта 2022