Свердловчане перестали скупать сахар в магазинах
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области почти в два раза уменьшился спрос на сахар. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу «Магнит» и компанию X5 Group, куда входят сети «Пятерочка» и «Перекресток».
Как рассказали в пресс-службе «Магнита», на прошлой неделе продажи сахара уменьшились на 48% по сравнению с концом февраля - началом марта.
В X5 Group сообщили, что также стабилизировался спрос на товары бакалейной группы, в том числе на гречневую крупу. По опыту предыдущих ажиотажных всплесков спроса ожидается, что ситуация нормализируется уже в ближайшее время.
Как рассказали в пресс-службе «Магнита», на прошлой неделе продажи сахара уменьшились на 48% по сравнению с концом февраля - началом марта.
В X5 Group сообщили, что также стабилизировался спрос на товары бакалейной группы, в том числе на гречневую крупу. По опыту предыдущих ажиотажных всплесков спроса ожидается, что ситуация нормализируется уже в ближайшее время.
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