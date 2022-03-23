Свердловчане перестали скупать сахар в магазинах

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области почти в два раза уменьшился спрос на сахар. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу «Магнит» и компанию X5 Group, куда входят сети «Пятерочка» и «Перекресток».Как рассказали в пресс-службе «Магнита», на прошлой неделе продажи сахара уменьшились на 48% по сравнению с концом февраля - началом марта.В X5 Group сообщили, что также стабилизировался спрос на товары бакалейной группы, в том числе на гречневую крупу. По опыту предыдущих ажиотажных всплесков спроса ожидается, что ситуация нормализируется уже в ближайшее время.