В екатеринбургском магазине обнаружили прилавки без ценников

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропали ценники в магазине «Электромир» на улице Малышева. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на очевидца.Полки без ценников снял на видео один из покупателей. Он рассказал, что сотрудники магазина объясняют отсутствие ценников частыми изменениями стоимости товаров и нехваткой бумаги.В филиале магазина изданию сообщили, что сейчас цены на товары меняются постоянно, каждое утро идет переоценка. Возможно, покупатель, снявший на видео полки без ценников, как раз попал на переоценку товаров, когда ценники меняли. В «Электромире» заверили, что магазин не отказывается от ценников.