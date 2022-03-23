Часть сотрудников Уралвагонзавода отправили в вынужденные отпуска

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Часть сотрудников вагоносборочного производства Уралвагонзавода отправили в краткосрочные отпуска с сохранением 2/3 зарплаты. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на пресс-службу предприятия.Такое решение на предприятии объяснили переналадкой конвейера для производства необходимой по заключенным контрактам номенклатуры подвижного состава. Сколько именно работников отправлено в отпуск, не уточняется.В пресс-службе предприятия отметили, что завод обеспечен заказами до конца этого года, а по ряду продукции – до конца 2024 года. В изготовлении вагонов используются материалы и комплектующие российских поставщиков.