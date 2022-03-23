Часть сотрудников Уралвагонзавода отправили в вынужденные отпуска
Экономика
Фото: Антон Гуськов
Часть сотрудников вагоносборочного производства Уралвагонзавода отправили в краткосрочные отпуска с сохранением 2/3 зарплаты. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Такое решение на предприятии объяснили переналадкой конвейера для производства необходимой по заключенным контрактам номенклатуры подвижного состава. Сколько именно работников отправлено в отпуск, не уточняется.
В пресс-службе предприятия отметили, что завод обеспечен заказами до конца этого года, а по ряду продукции – до конца 2024 года. В изготовлении вагонов используются материалы и комплектующие российских поставщиков.
Такое решение на предприятии объяснили переналадкой конвейера для производства необходимой по заключенным контрактам номенклатуры подвижного состава. Сколько именно работников отправлено в отпуск, не уточняется.
В пресс-службе предприятия отметили, что завод обеспечен заказами до конца этого года, а по ряду продукции – до конца 2024 года. В изготовлении вагонов используются материалы и комплектующие российских поставщиков.
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