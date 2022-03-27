На станции метро «Динамо» в Екатеринбурге закроют кассы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На станции метро «Динамо» в Екатеринбурге с 1 апреля зарываются кассы. Как сообщает ЕАН, на станции уже появились соответствующие объявления.В пресс-службе администрации города рассказали, что решение об отказе от касс связано с небольшим количеством транзакций, неукомплектованностью штата, а также сокращением затрат метрополитена.Отмечается, что кассовом зале установлены два автомата продажи жетонов как за наличный, так и и за безналичный расчет. Один автомат работает, а второй будет работать с 1 апреля.В мэрии добавили, что закрытие касс пока коснется только станции метро «Динамо».