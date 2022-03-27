На станции метро «Динамо» в Екатеринбурге закроют кассы
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На станции метро «Динамо» в Екатеринбурге с 1 апреля зарываются кассы. Как сообщает ЕАН, на станции уже появились соответствующие объявления.
В пресс-службе администрации города рассказали, что решение об отказе от касс связано с небольшим количеством транзакций, неукомплектованностью штата, а также сокращением затрат метрополитена.
Отмечается, что кассовом зале установлены два автомата продажи жетонов как за наличный, так и и за безналичный расчет. Один автомат работает, а второй будет работать с 1 апреля.
В мэрии добавили, что закрытие касс пока коснется только станции метро «Динамо».
В пресс-службе администрации города рассказали, что решение об отказе от касс связано с небольшим количеством транзакций, неукомплектованностью штата, а также сокращением затрат метрополитена.
Отмечается, что кассовом зале установлены два автомата продажи жетонов как за наличный, так и и за безналичный расчет. Один автомат работает, а второй будет работать с 1 апреля.
В мэрии добавили, что закрытие касс пока коснется только станции метро «Динамо».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!