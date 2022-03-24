В Екатеринбурге начали сносить здание завода «Уралкабель»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 26 марта, в Екатеринбурге начался снос здания завода «Уралкабель», расположенного в квадрате улиц Токарей – Синяева – Мельникова – Нагорная. На его месте планируется строительство жилого комплекса.Первым под сном пошло дореволюционное двухэтажное здание, замыкавшее перспективу улицы Нагорной. Затем начнется демонтаж цехов, построенных в 1930-х годах.На территории завода имеются останки бывшей Нагорной церкви, построенной в первой половине XIX века при Нагорном кладбище. Само кладбище было закрыто в 1851 году. Большая его часть сейчас находится под цехами завода.