В Екатеринбурге начали сносить здание завода «Уралкабель»
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Вчера, 26 марта, в Екатеринбурге начался снос здания завода «Уралкабель», расположенного в квадрате улиц Токарей – Синяева – Мельникова – Нагорная. На его месте планируется строительство жилого комплекса.
Фото: Вечерние ведомости
Первым под сном пошло дореволюционное двухэтажное здание, замыкавшее перспективу улицы Нагорной. Затем начнется демонтаж цехов, построенных в 1930-х годах.
Фото: Вечерние ведомости
На территории завода имеются останки бывшей Нагорной церкви, построенной в первой половине XIX века при Нагорном кладбище. Само кладбище было закрыто в 1851 году. Большая его часть сейчас находится под цехами завода.
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Первым под сном пошло дореволюционное двухэтажное здание, замыкавшее перспективу улицы Нагорной. Затем начнется демонтаж цехов, построенных в 1930-х годах.
Фото: Вечерние ведомости
На территории завода имеются останки бывшей Нагорной церкви, построенной в первой половине XIX века при Нагорном кладбище. Само кладбище было закрыто в 1851 году. Большая его часть сейчас находится под цехами завода.
Фото: Вечерние ведомости
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