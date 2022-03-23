В Нижнем Тагиле улицу Октябрьской революции закроют на ремонт на три месяца
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Уже завтра, 28 марта, в Нижнем Тагиле улицу Октябрьской революции закроют на ремонт сроком на три месяца. Там будут прокладывать инженерные сети.
Движение будет временно ограничено на участке от пересечение улиц Серова и Грибоедова до перекрестка Циолковского и Октябрьской революции, а также от пересечения Октябрьской революции с автомобильной дорогой на улице Циолковского до улицы Газетная.
Планируется, что все работы будут завершены 1 июля.
Движение будет временно ограничено на участке от пересечение улиц Серова и Грибоедова до перекрестка Циолковского и Октябрьской революции, а также от пересечения Октябрьской революции с автомобильной дорогой на улице Циолковского до улицы Газетная.
Планируется, что все работы будут завершены 1 июля.
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