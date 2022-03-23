Свердловская область выделит 340 миллионов на субсидирование межрегиональных авиамаршрутов

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По поручению губернатора министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области подготовило список межрегиональных авиамаршрутов, которые получат субсидирование. Всего в перечень вошло 17 маршрутов.По доступной цене уральцы смогут приобрести билеты в Барнаул, Белгород, Владикавказ, Воронеж, Ижевск, Кемерово, Магнитогорск, Махачкалу, Новокузнецк, Нижний Новгород, Омск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфу.Субсидии будут предоставлены АО «Ред Вингс» и АО «Авиакомпания АЗИМУТ», сообщает департамент информполитики региона. Всего на эти цели Свердловской область выделит 340 миллионов рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году.