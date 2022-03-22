Кинотеатр «Россия» в Нижнем Тагиле закроется 11 апреля

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле собственники старшейшего кинотеатра «Россия» на Вагонке приняли решение закрыться с 11 апреля из-за нестабильной ситуации.«Сложная для кинотеатров ситуация тянется ещё со времён локдауна. А сейчас и вовсе непонятно, как работать кинотеатрам, если в прокат не идут новые фильмы. Спрос и так снизился, а сейчас работать просто нерентабельно», – рассказал АН «Между строк» один из учредителей кинотеатра Сергей Южаков.По его словам, кинотеатр может вернуться к работе в будущем. Всё зависит от ситуации в стране и мире. Сейчас собственники решают, что делать с сотрудниками.