Кинотеатр «Россия» в Нижнем Тагиле закроется 11 апреля
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле собственники старшейшего кинотеатра «Россия» на Вагонке приняли решение закрыться с 11 апреля из-за нестабильной ситуации.
«Сложная для кинотеатров ситуация тянется ещё со времён локдауна. А сейчас и вовсе непонятно, как работать кинотеатрам, если в прокат не идут новые фильмы. Спрос и так снизился, а сейчас работать просто нерентабельно», – рассказал АН «Между строк» один из учредителей кинотеатра Сергей Южаков.
По его словам, кинотеатр может вернуться к работе в будущем. Всё зависит от ситуации в стране и мире. Сейчас собственники решают, что делать с сотрудниками.
«Сложная для кинотеатров ситуация тянется ещё со времён локдауна. А сейчас и вовсе непонятно, как работать кинотеатрам, если в прокат не идут новые фильмы. Спрос и так снизился, а сейчас работать просто нерентабельно», – рассказал АН «Между строк» один из учредителей кинотеатра Сергей Южаков.
По его словам, кинотеатр может вернуться к работе в будущем. Всё зависит от ситуации в стране и мире. Сейчас собственники решают, что делать с сотрудниками.
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